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مدير شرطة وسط عمان يكرم الطلبة المكفوفين الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي

7 سبتمبر 2023
مدير شرطة وسط عمان يكرم الطلبة المكفوفين الناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي

وطنا اليوم – احتفل مجلس محلي مركز امن الشميساني وسط جو عائلي بالناجحين من المكفوفين في الثانوية العامة في مطاعم جبري برعاية عطوفة مدير شرطة وسط عمان العميد عاهد الشرايدة وبحضور رئيس مركز امن الشميساني المقدم غزوان القبلان وكوكبة من المكفوفين واصدقائهم وذويهم جاء التكريم بتنسيق من الشرطة المجتمعية واعضاء مجلس محلي امن الشميساني بالتعاون مع الملتقى الثقافي للمكفوفين وبدعم من شركة صبحي جبري وأولاده ورحب عطوفة مدير شرطة وسط عمان بالناجحين بكلمات الثناء على إنجازهم وتميزهم رغم فقدانهم البصر واصرارهم على التفوق في مسيرة التعليم والحصول على نتائج مبهرة وان هذه الاحتفالية هي اقل واجب علينا كمجتمع ومؤسسات تخرجت من المدرسة الهاشمية في احترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتكريمهم بما يليق بهم كجزء من أبناء مجتمعنا الغالي وعبرت رئيسة الملتقى الثقافي للمكفوفين سهير عبدالقادر عن شكرها وثنائها لجهاز الامن العام الذي ضرب مثالا في الرقي والتقدم برسالته الانسانيه ومايقدمه من مبادرات وشراكة حقيقية يشار لها بالبنان محليا وعالميا للأشخاص ذوي الاعاقة وتكريم الطلاب المكفوفين المتميزين والطالب الحاصل على المركز الأول على لواء ماركا هو محور اهتمام الشركاء والداعمين ليكونوا المكرمين قدوة في تحقيق الانجاز العلمي والعملي للافواج القادمة.وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا للاوائل و تكريم الجهات الراعية لهذه الاحتفالية بدروع تقديرية.واشتمل الحفل على كلمات متنوعة وأغاني وطنية قدمها الفنان حاتم العبادي فرقة المدار للمكفوفين.


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