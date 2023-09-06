آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

وطنا اليوم: أكد زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الأربعاء، أن الحوار ضروري للتسوية السلمية للصراع في أوكرانيا.

وذكر البيان الختامي الذي جرى تبنيه عقب انتهاء القمة الـ43 للرابطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وأوردته الرابطة عبر موقعها الرسمي: “أنه فيما يتعلق بأوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، واصلنا التأكيد على احترامنا للسيادة والاستقلال السياسي وسلامة الأراضي”.

وأضاف البيان: “لقد أكدنا أهمية الوقف الفوري للأعمال العدائية والمشاركة الجادة في حوار حقيقي من أجل الحل السلمي للصراع. كما دعمنا جهود الأمين العام للأمم المتحدة في البحث عن حل سلمي”.