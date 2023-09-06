16.9 مليون يورو لمشروع تأهيل محطات الطاقة بالسلط

وطنا اليوم:اطلق امين عام سلطة المياه بالوكالة المهندس رامي ابو رواق مشروع رفع كفاءة الطاقة ( الحزمة 1) في مدينة السلط بهدف اعادة تاهيل محطات ضخ في المدينة ورفع كفاءة الطاقة وتخفيض الكلف التشغيلية بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 16.9 مليون يورو ممولة من بنك الاعمار الالماني kfw.

وبين ابو رواق ان الوزارة اعتمدت خطة فاعلة بهدف رفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لجميع المصادر المائية بالمملكة تضمن توفير مصادر ذاتية في قطاع المياه ورفع كفاءة التشغيل بما يخفض فاتورة المياه التشغيلية السنوية كون قطاع المياه يستهلك ما مجموعه 14% من حجم الاستهلاك الكلي للطاقة الكهربائية في المملكة.

واضاف ان اجمالي قيمة مشروع رفع كفاءة الطاقة في مدينة السلط تقدر بـ 9ر16 مليون يورو ممولة من بنك الاعمار الالماني بنسبة 90 بالمئة، والباقي من موازنة سلطة المياه بهدف رفع كفاءة الطاقة وتخفيض الكلف التشغيلية بما يقارب 52% حسب الدراسة والتصميم للمشروع .

وبين ابو رواق ان المشروع يهدف الى اعادة تاهيل محطات ضخ (محطة البحيرة ، محطةنقب الدبور ، محطة الشريعة ، ومحطة زي ، ومحطة اليزيدية ) بالاضافة الى انشاء محطة ضخ جديدة في منطقة الزهور ، وسيتم اعادة هيكلة شبكات المياه الرئيسة والفرعية وتنفيذ انظمة توزيع مياه جديدة في المنطقة بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين وخفض الفاقد المائي الحالي المقدر بحوالي 65% ليصل الى 40% .

وأكّد الامين العام ان سلطة المياه ماضية بخططها وبرامجها للحد من الفاقد المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 بأحدث الطرق والأساليب العلمية الحديثة المبتكرة