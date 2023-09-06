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إصابة 3 مستوطنيين بعملية طعن في القدس

6 سبتمبر 2023
إصابة 3 مستوطنيين بعملية طعن في القدس

وطنا اليوم:أصيب، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مستوطنين احداهما بجروح خطيرة بعملية طعن نفذها شاب فلسطيني في قرب باب الخليل بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، بإصابة ثلاثة مستوطنين احداهما أصيب في الرقبة بعملية طعن في شارع يافا بالبلدة القديمة.
وأشار الإعلام العبري، إلى أن قوات الاحتلال استنفرت في مكان العملية، مشيرًا إلى أن القوات حيدت المنفذ، واعتقلته، دون ذكر تفاصيل أكثر عنه.
وأغلق جيش الاحتلال، حاجز قلنديا بالقدس، بحسب ما أفادت به مصادر مقدسية.


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