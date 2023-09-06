كيلو القشطة بـ5 دنانير بالأردن

وطنا اليوم:تم رصد وصول كميات كبيرة من المنتجات المحلية، من الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الأربعاء، حيث بلغت 2812.721 طنا، وبلغت كمية الخضار 1728.725 طنًا، والفواكه 923.74 طنًا، والورقيات 160.256 طنًا.

ووفقا لنشرة السوق المركزي وقائمة الأسعار المعلنة تراوحت أسعار المنتجات المحلية للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر القشطة بين 300 و 500 قرشا، والباميا بين 80 و 200 قرشًا، وسعر الدوالي بين 150 و 500 قرشًا، وسعر الفطر بين 400 و450 قرشًا، وسعر التين بين 150 و 400 قرشًا، وسعر العناب بين 300 و 400 قرشًا.

المنتجات المستوردة

وتراوحت أسعار الخضار والفواكه المستوردة للكيلوغرام الواحد على النحو التالي: تراوح سعر كل من الأفوكادو بين 150-300 قرشا، وسعر الإجاص بين 150 و 250 قرشا، وسعر كيلو التفاح الزبداني بين 150 و 250 قرشا، وسعر الجريبفروت بين 70 و 100 قرشا.

وتتوفر مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة في سوق الجملة المركزي، مما يوفر خيارات متنوعة للمستهلكين ويساهم في تنوع وتوفر المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة