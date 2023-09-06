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الصفدي: قطاع الطباعة والتغليف يسهم في ترويج المنتجات الصناعية وتسويقها

6 سبتمبر 2023
الصفدي: قطاع الطباعة والتغليف يسهم في ترويج المنتجات الصناعية وتسويقها

وطنا اليوم:أكد ممثل قطاع التعبئة والتغليف والطباعة في غرفة صناعة الأردن محمد الصفدي، ان هذا القطاع قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، من خلال حرص المؤسسات العاملة في هذا القطاع على مواكبة التطورات العالمية في هذه الصناعة، خصوصا وأن جودة العبوة ونوعية الطباعة وتصميمها يساهم في ترويج المنتجات وتسويقها داخليا وخارجيا.

واضاف الصفدي خلال مشاركته في افتتاح معرض الأردن السابع للطباعة والتغليف، إن المعرض يسعى لدعم الترابطات الصناعية والتعريف باحدث تصاميم العبوات والأغلفة والملصقات التعريفية التي تسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الاردنية المختلفة، مشيرا الى ان عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع يبلغ 867 منشأة صناعية تشغل حوالي 13 ألف عامل وعاملة برأسمال يتجاوز الـ 234 مليون دينار، فيما تجاوزت صادرات هذه المنشآت الـ 311 مليون دولار خلال العام 2022.

وأعرب الصفدي عن امله أن يسهم هذا المعرض في التعريف بالمستوى المتقدم الذي وصلته الصناعة الأردنية في مجال الطباعة والتغليف والجودة العالية التي تمتاز بها، مشيرا الى اهمية مشاركة الشركات الصناعية في المعارض الدولية المتخصصة والتي تقام في مختلف الدول العربية والأجنبية، سواء كانت هذه المشاركة بأجنحة لعرض منتجاتهم أو بهدف الزيارة للاطلاع على أحدث الآلات وخطوط الانتاج الصناعية، لكي يواكب القطاع الصناعي التطورات التي يشهدها العالم.


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