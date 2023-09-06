مبادرة جديدة لاستقطاب مزيد من السياح من إندونيسيا وماليزيا

وطنا اليوم:أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، على أهمية جذب مزيد من الزوار من الأسواق الآسيوية كالسوق الإندونيسي والماليزي لزيارة المملكة، لما تحوزه هذه الأسواق من أهمية كبيرة من حيث النسب في أعداد السياح بقصد السياحة الدينية.

وقال عربيات،اليوم الأربعاء، إن لدى الهيئة “خطة شاملة” لاستقطاب هذا النوع من السياح وضمن تجارب مشجعة للسياح ومن إحدى هذه التجارب هي مبادرة “Umra Plus” التي تستهدف ماليزيا وإندونيسيا حيث تقدم هذه الحزمة رحلة دينية فريدة من نوعها، تبدأ بأداء العمرة، ثم زيارة الأردن إلى أضرحة الصحابة في المملكة، وتختتم بالصلاة في المسجد الأقصى “.

وأكد عربيات على أهمية تضمين الأماكن الدينية في الأردن في البرامج المعدة للسياح الماليزيين والأندونيسيين بعد زيارتهم للأراضي المقدسة لأداء شعائر الحج والعمرة.

وبين عربيات أن الهيئة قامت بإطلاق تطبيق مختص بالسياحة الدينية ومقامات وأضرحة الصحابة إضافة إلى تصميم ونشر بروشورات مختصة في السياحة الدينية تتضمن مواقع وأضرحة الصحابة باللغات الأندونيسية والماليزية والتركية والعربية.

وحول عدد السياح من أندونيسيا وماليزيا والذين زاروا المملكة منذ بداية العام بلغ 18.2 ألف زائر للمملكة مقارنة بعدد زوار بلغ 17 ألف سائح لنفس الفترة من العام الماضي وفق ما قاله عربيات.

وأوضح عربيات أن الهيئة شاركت مؤخرا في معرض الحج والعمرة السياحي الدولي السنوي للعام 2023 المقام في أندونيسيا وماليزيا بمشاركة ممثلي من السفارة الأردنية في أندونيسيا وماليزيا وبمشاركة عدد من مكاتب السياحة والسفر الأردنيين.

وقال إن الهدف من المشاركة في المعارض المختصة في الحج والعمرة تأتي تأكيدا على أهمية المعرض وبحث آليات التعاون المشترك بين مكاتب السياحة والسفر والفنادق المهتمة بالسياحة الدينية بشكل خاص، مما يساهم في زيادة أعداد السماح القادمين إلى وجهات السياحة الدينية المختلفة.

وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة الأردنية في أندونيسيا والجانب الأندونيسي قامت مؤخرا في لقاءات عمل لممثلي القطاعين السياحيين الأردني والأندونيسي لبحث سبل التعاون المشترك بين مكاتب السياحة في البلدين وذلك بحضور ممثلي أكثر من مكاتب السياحة من أندونيسيا ومكاتب سياحة وسفر من الأردن وإعلاميين.

وبين عربيات أنه تم تقديم عرض تقديمي مفصل عن السياحة في الأردن وأنماطها وتجاربها المتنوعة والتعريف خلال النقاشات المتنوعة ببرامج عمرة وحج بلس وغيرها من أنماط السياحة التي تزخر بها المملكة