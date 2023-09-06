السيسي للمصريين: عدم تنظيم الإنجاب يسبب كارثة

وطنا اليوم:دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين إلى اتخاذ إجراءات لتقليل معدل الولادات، في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، واستشهد بسياسة الطفل الواحد في الصين كمثال.

وفي تصريحاته الثلاثاء، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، قال السيسي إن مصر بحاجة للوصول إلى 400 ألف ولادة سنوياً، في بلد يبلغ عدد سكانه 105 مليون نسمة، وسجلت ما يقرب من 2.2 مليون ولادة في عام 2022.

وأشار إلى أنه غير موافق على فكرة أن إنجاب الأطفال هو مسألة حرية تامة، وعدم تنظيمه يسبب كارثة.

وأضاف السيسي أنه لايمكن ترك الحرية للأشخاص الذين قد لا يعرفون بالإمكانيات المتاحة، في النهاية، ستدفع الثمن الجماعة بأكملها والدولة المصرية.

وأشار إلى أن الصين اتخذت قرار الطفل الواحد في عام 1968، وفي عام 2015، أعلنت بكين رسمياً التخلي عن هذه السياسة، مما سمح لجميع الأزواج المتزوجين بإنجاب طفل ثاني

وأوضح الرئيس المصري أن “تكلفة البنية الأساسية في خطة الدولة خلال الـ(7-8) أعوام الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه، ويعتقد الكثير أن هذا المبلغ كان من المفترض عدم إنفاقه على البنية الأساسية التي لا تستوعب النمو السكاني، والناس عاشت على هذا أعوام كثيرة وهي لا تعرف أن ما نحن فيه وضع غير طبيعي”.

ونوَّه بأن “التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي، وذلك من أجل الموازنة بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث في 2011″، لافتاً إلى أن “خسائر الدولة حينها 400 مليار دولار، وكانت أحوج ما يكون لكل دولار”.

وأشار إلى أن المجلس القومي للسكان يحتاج إلى توفير قوة دفع أكبر لتعزيز دوره في المرحلة القادمة حتى يتم تحقيق شكل من أشكال النجاح في مهمته، وكلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن يكون مسؤولاً عن المجلس في هذه المرحلة.

ورحب السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، “لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية”.

وفي يناير الماضي، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يصل إجمالي عدد السكان في مصر إلى 158.8 مليون نسمة بحلول عام 2050.

ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن تقرير للوكالة قوله إن النمو السكاني الكبير يُعزى إلى معدل الخصوبة المرتفع، والذي يبلغ 3.2 طفل لكل سيدة، وهو رابع أكبر معدلات الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوقعت الوكالة أن يشكل الأطفال الرُّضع حتى سن 4 سنوات، والأطفال الصغار 8.4% من إجمالي سكان مصر بحلول عام 2049، انخفاضاً من 11.3% عام 2021، على الرغم من أن العدد المطلق في هذه الفئة سيرتفع إلى 13.4 مليون عام 2049، مقابل 12.4 مليون عام 2021.