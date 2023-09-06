الحنيفات : 60% من الصادرات الزراعية الأردنية للسوق السعودي

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إن 60 % من الصادرات الزراعية الأردنية هي للسوق السعودي، مضيفا أنه يتم العمل على تقديم كافة التسهيلات للمنتجات السعودية وإعطائها الأولوية في الاستيراد، وصولا استدامة التعاون والتبادل التي تخدم مصالح القطاع الخاص والقطاع الزراعي في كلا البلدين.

وأضاف أن الوزارة ومن خلال ذراعها الاقراضي مولت قطاع الاستزراع السمكي وتطويره بقيمة 5 ملايين دينار، من خلال هذه الاتفاقيات على توسيع رقعة صناعة الزراعة السمكية في الأردن.

في إطار دعم التشبيك بين القطاع الخاص الاردني والسعودي رعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات توقيع اتفاقية بين مركز المحيط للأسماك الطازجة وجمعية رؤية التعاونية السعودية لرفع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية وخاصة الأسماك لكلا البلدين.

وأكد الحنيفات أن الوزارة، ومن خلال خطط الشراكة مع القطاع الخاص في السعودية، تهدف الى زيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والذي يخدم القطاع الزراعي في كلا البلدين