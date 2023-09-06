وفاة سيدة وإصابة ابنتها بحادث دهس على طريق المطار

وطنا اليوم:توفيت سيدة وأصيبت ابنتها، الأربعاء، بعد تعرضهما للدهس من مركبة شحن متوسطة، على طريق المطار، في العاصمة عمّان، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن كوادر الدفاع المدني قدمت الإسعافات الأولية للسيدة وابنتها في موقع الدهس، ونقلتهما إلى مستشفى البشير الحكومي.

وأضاف أن السيدة ما لبثت أن فارقت الحياة بعد الوصول إلى المستشفى، في حين ترقد ابنتها في المستشفى للعلاج