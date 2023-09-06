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مقتل شخصين جراء فيضانات قوية في إسطنبول

6 سبتمبر 2023
People walk next to floodwaters blocking the road due to the heavy rain in Basaksehir district of Istanbul, Turkey, Tuesday, Sept. 5, 2023. Flash floods triggered by heavy rains swept through a campsite in northwest Turkey on Tuesday, killing at least two people, officials said. Four other people were reported missing. (AP Photo/Khalil Hamra)

وطنا اليوم:أعلن مسؤولون أتراك أن شخصين لقيا مصرعهما الثلاثاء جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة حولت شوارع إسطنبول إلى أنهار.
وذكرت تقارير إعلامية أن العاصفة الليلية تسببت في غمر محطة مترو جزئيا بالمياه، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاك في أسواق المدينة.
وقالت السلطات بالمدينة إن شخصين لقيا مصرعهما.
وهطلت الأمطار الغزيرة عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات.
وقالت خدمة الطوارئ التركية إن شخصين قتلا الثلاثاء وفُقد 4 آخرون بسبب الفيضانات في مدينة كيركلاريلي (شمال غربي البلاد)


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