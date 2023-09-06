وطنا اليوم -كشف سفير العراق الأسبق في ليبيا علي سبتي الحديثي عن رسالة طلب منه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إيصلها للرئيس الراحل صدام حسين، قبل الهجوم على العراق إبان غزو الكويت.

وفي حديث لبرنامج “قصارى القول”، أوضح علي سبتي الحديثي قائلا: “ليلة العدوان.. ليلة إعلان الحرب لإخراج القوات العراقية من الكويت، جاءت سيارة من القصر الجمهوري وأخذتني إلى مكان مجهول، وإذا بنا ندخل بين بيوت ضباط الصف في الحرس الجمهوري، ثم دخلنا في بيت بسيط”.

وأضاف الحديثي: “دخلت ووجدت معمر القذافي جالسا، وكان الرئيس المصري الراحل حسني مبارك معه على الهاتف، وكان حاضرا معه عبد الله منصور (آخر رئيس لجهاز الأمن الداخلي الليبي في عهد القذافي)، وكان يناشده (مبارك يناشد القذافي) باسم شهداء الأمة والقدس وعبارات العواطف التي تحاكي الضمير العربي، يطلب منه “إقناع صدام أن يعلن الانسحاب من الكويت لأن الساعات القادمة ستشهد دمار العراق والأمة”، وقال لي أن أسجلها، فسجلتها، وطلب مني إيصالها فورا للرئيس صدام، فقلت له إن الأجواء مغلقة ومن الصعب أن أوصلها عبر الإرسال السلكي واللاسلكي، فطلب من عبد الله منصور معاونتي، وأنا سلمتها لطارق عزيز ( رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي حينها) وأمنت وصولها واتصلت به هاتفيا أخبرته ما حصل، وهذا كان نداء مبارك والقذافي”.