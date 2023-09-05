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المجلس التنفيذي لمحافظة إربد يشدد على ضرورة إنفاذ قانون الصحة العامة

5 سبتمبر 2023
المجلس التنفيذي لمحافظة إربد يشدد على ضرورة إنفاذ قانون الصحة العامة

وطنا اليوم: شدد المجلس التنفيذي لمحافظة اربد خلال جلسته اليوم برئاسة محافظ اربد رضوان العتوم، على ضرورة إنفاذ قانون الصحة العامة وفي مقدمته منع التدخين في الدوائر الحكومية والأماكن والمنشآت العامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق المخالفين.

وأكد العتوم على الحكام الإداريين ومدراء الدوائر بضرورة منع التدخين في دوائرهم سواء من الموظفين أو المراجعين وتشديد الرقابة والمتابعة على إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.

وبحث المجلس السبل الممكنة لتعزيز حوارات الشباب بما يدفع بهم للمشاركة الحزبية كرافعة لرؤية التحديث السياسي، اتساقا مع الرؤية الملكية بهذا الخصوص.

وفي هذا السياق، أكد العتوم الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وفتح الآفاق وتهيئة البيئة المناسبة لها للعمل والاستقطاب، وطرح برامجها ورؤيتها والالتقاء مع الشباب ومحاورتهم في كل ما من شانه الدفع قدما بالمشروع الإصلاحي الذي يعد الشباب وقوده وقوته.

وقال، إن رؤية التحديث السياسي تتطلب تعاونا وتكاتفا من الجميع يؤسس لمرحلة جديدة ومتطورة في الحياة السياسية كخيار لا رجعة عنه كما يتطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن يكون الإصلاح والتحديث والتطوير بمختلف المجالات عنوانا للمئوية الثانية.


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