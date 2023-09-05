بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين

5 سبتمبر 2023
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين

وطنا اليوم: دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم.

ودان البرلمان في بيان اليوم الثلاثاء، قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زياراتهم في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

وأشار إلى أن هذا الاجراء يهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها، وسيكون له تداعيات إقليمية خطيرة، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في 14 الشهر الحالي، احتجاجا على قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري، محملاً القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد ضدهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:29

لقاء في جامعة عجلون لتعزيز دور الإعلام في الترويج السياحي

21:26

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق منصة التعليم الدامج لذوي الإعاقة في الجامعات

21:16

آسيان: الحوار ضروري للتسوية السليمة للصراع في أوكرانيا

21:14

عجلون تستقبل اكبر تظاهرة اعلامية للترويج لأماكنها السياحية والأثرية

21:10

جمعية فالتيبيرينا حبيبي تطلق العلامة التجارية فورماجو لصناعة الأجبان

20:58

وزيرة الاستثمار: جهود مكثفة تُبذل لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة

20:53

مكافحة المخدرات تقبض على 24 تاجرا للمخدرات منذ بداية أيلول الحالي

20:51

طائرة سياح فرنسية تحط بمطار الملك الحسين في العقبة

20:49

الناصر يوضح حول إلغاء ديوان الخدمة المدنية

20:29

طائرة سياح فرنسيين تحط في مطار الملك حسين الدولي في العقبة

20:26

بعد منافسة شرسة مع أنس العوضات.. رونالدو يفوز باستفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

20:25

الأمم المتحدة: الهجمات التي وقعت اليوم على منطقة دونيتسك “مأساوية”

وفيات
أسرة جامعة فيلادلفيا تنعي الطالب أحمد يوسف في كلية التمريضوفيات الأربعاء 6-9-2023تعزية ومواساة من الشيخ رأفت الرواشدة أبو نشمي الى آل حمزه و آل كمال بوفاة المرحومة بإذن الله ليلى علي عثمان كمال ام راميوفيات الثلاثاء 5-9-2023وفيات الاثنين 4-9-2023