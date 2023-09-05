اعتقال إسرائيليين جندوا لتهريب أسلحة للضفة على حدود الأردن

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جهاز المخابرات الاسرائيلي “الشاباك” اعتقل إسرائيليين جندتهما “حركة الجهاد” لتهريب أسلحة للضفة الغربية على حدود الأردن.

وبحسب ما نشرت صحيفة يدعوت أحرنوت الثلاثاء، اعتقل الشاباك في الأول من شهر أيلول الجاري عربيان يحملان الجنسية الاسرائيلية ويعيشان في منطقة طولكرم بعد تورطهم في تهريب أجهزة متفجرة وأجهزة عادية وأسلحة من الحدود الأردنية وكان قد تم المنع من النشر بهذه القضية في ذلك الوقت.

وقدمت النيابة العامة لواء الشمال إلى المحكمة المركزية في الناصرة لائحة اتهام ضدهما بتهمة التصرف أو الاتجار بالسلاح بموجب قانون مكافحة الإرهاب، واستيراد ونقل الأسلحة، وعرقلة سير العدالة