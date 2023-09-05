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الحنيفات: موسم زيتون مبشر والأسعار في معدل 2022

5 سبتمبر 2023
الحنيفات: موسم زيتون مبشر والأسعار في معدل 2022

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الثلاثاء، إن موسم الزيتون للعام الحالي مبشر، وقد يكون أفضل من الموسم الماضي بنسبة 10-15 في المئة.
وأضاف الحنيفات، أن كميات الزيتون في الموسم الحالي، تبلغ نحو 250 ألف طن، منها 200 ألف لزيت الزيتون، و50 ألفا للكبيس.
وتوقع زيادة إنتاج الأردن من زيت الزيتون في الموسم الحالي، بمعدل 5-8 آلاف طن.
وأشار الحنيفات، إلى أن هناك جهدا حثيثا للتركيز على النوع وليس الكم، من أجل زيادة صادرات الأردن من زيت الزيتون.
وبيّن وزير الزراعة، أن سعر تنكة زيت الزيتون للموسم الحالي سيكون حول معدل سعرها في الموسم الماضي.
واعتبر الحنيفات، أن زيت الزيتون موروث في الأردن، وفتح باب الاستيراد يضر اقتصاد الريف، لأن زيت الزيوت أمل وطموح كل رب أسرة في الأطراف


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