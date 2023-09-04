انعقاد اجتماع الـ50 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط في عمان

وطنا اليوم: عُقد في عمّان، اليوم الاثنين، اجتماع الـ50 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، الذي يُجري والوفد المرافق له زيارة رسمية إلى المملكة.

وناقش الاجتماع، الذي حضرته رئيسة اللجنة الدائمة الأولى للبرلمان/ مساعد رئيس مجلس الأعيان العين الدكتورة علياء بوران، التعاون السياسي وقضايا الأمن في المنطقة الأورومتوسطية، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع، الذي حضره أعضاء ومقررو هيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي يرأسه حاليًا ميارة، وشاركت في أعماله وفود أوروبية ودولية وعربية، مناقشة التحديات والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وتطرق الاجتماع إلى الملف القبرصي، إلى جانب آخر المستجدات بشأن اتفاقية نقل الحبوب في البحر الأسود بين الجانبين التركي والروسي والمتوقفة حاليًا، إضافة إلى مناقشة قضية الإتجار بالأطفال واستغلالهم.

وألقت الدكتورة بوران كلمة ترحيبية ثمنت فيها دور البرلمان في الحفاظ على الاستقرار والأمان في المنطقة الأورومتوسطية، مثمنة الاهتمام المستمر من قبل البرلمان بالقضية الفلسطينية، والعمل على إحلال السلام وإيجاد حل عادل للطرفين، والتأكيد على أهمية دور الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في العمل المشترك الإيجابي لتحقيق وتقريب وجهات النظر بين الأطراف في المنطقة.

من جانبه، قدم ميارة الشكر للأردن على استضافة الاجتماع الـ50 للجمعية، مشيدًا بدور المملكة الإيجابي والفعال في قضايا منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط باعتبارها شريكا أساسيا في المنطقة.

وثمن دور الأردن، في الحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة على الرغم مما تعانيه المملكة من تحديات اقتصادية كبيرة جراء استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، إلى جانب مخاطر محاربة تهريب المخدرات المستمرة عبر الحدود الشمالية للمملكة.