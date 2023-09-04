حزب إرادة في لواء الكورة بمحافظة إربد .. “فيديو وصور”

وطنا اليوم: التقى حزب إرادة في لواء الكورة بمحافظة اربد بشخصيات أكاديمية وكبار الضباط المتقاعدين والمهتمين بالشأن الحزبي وأبناء المجتمع المدني والمحلي وعموم أبناء لواء الكورة، بدعوة من الأستاذ سلامة الرشدان وذلك ضمن خطة الحزب وزياراته الميدانية لكل مناطق المملكة لنشر ثقافة المشاركة في الأحزاب وبث الوعي.

ورحب الأستاذ سلامة الرشدان في بداية اللقاء بالحضور شاكرا تلبيتهم الدعوة والتي تشير الى مستوى الوعي بأهمية تكثيف المشاركة السياسية والانضمام للأحزاب، وضرورة اسهام الجميع في مشروع الإصلاح الوطني.

وثمن الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة الحضور الجماهيري لهذا اللقاء الهام الذي يأتي بمرحلة مهمة من مراحل الدولة الأردنية الذي يستدعي استنهاض همم الجميع من اجل النهوض بوطننا والاستمرار بالخطوات الإصلاحية التي جاءت برؤية ملكية سامية.

وأضاف بأننا في حزب إرادة نسير بخطى ثابتة الى الأمام، ونمد أيدينا لكل أبناء الوطن من يشاركونا مبادئ حزبنا ولونه وخطه السياسي، مؤكدا على فعالية دور الشباب والمرأة في حزب إرادة حيث أدركنا مبكرا بأنهما يشكلان ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وقدم أعضاء الأمانة العامة في الحزب شرحا مفصلا للحضور حول قانوني الأحزاب والانتخاب ومبادئ حزب إرادة ونهجه ومسيرته التي تقوم على ثوابت الدولة الأردنية ويتم العمل على انجاز برنامج عمل متكامل للحزب يقدم الحلول لكل القطاعات الأردن.

وتوج اللقاء بانضمام كوكبة من شخصيات لواء الكوره لحزب إرادة منهم الأستاذ إبراهيم سلامه الرشدان والذي اختار إرادة بعد أن كان قد إستضاف معظم الأحزاب لإجراء حوارات في دارته، والعميد المتقاعد راتب الزيوت، والعقيد المتقاعد محمد دهيمش بني عبدالرحمن الشريدة، والمحامي الدكتور سامي الشريده، والأستاذ حسام الرشدان، ومنذر الرشدان، ومحمد الربابعة، والمختار محمد سعيد العمري.

وحضر اللقاء الذي أداره عضو المجلس الوطني لحزب إرادة المحامي الدكتور معتصم دراوشة، رئيس فرع حزب إرادة في إربد المهندس صهيب بني يونس، ورؤساء بلديات اللواء الأعضاء المؤسسين في الحزب، وابناء إرادة من لواء الكورة الدكتور نشأت بني حمد وهند الزعبي، وأركان الأمانة العامة للحزب.