تنظيم دورة للتعريف بمهارات تقديم الإسعافات الأدولية للبدو في الحسا

وطنا اليوم: نظم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، اليوم الاثنين، دورة للتعريف بالمهارات الأساسية اللازمة لكيفية تقديم الإسعافات الأولية للبدو الرحل في منطقة الحسا.

وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن الدورة تأتي ضمن برنامج الرعاية الطبية المنبثق عن الدراسة التي أجراها الصندوق، والهادفة إلى تحديد أبرز متطلبات واحتياجات البدور الرحل، واستكمالا للفعاليات الصحية التي نفذها الصندوق سابقا لخدمة أبناء البادية الأردنية.

وأوضح الفايز، أن الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين من البدو الرحل بالمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، وفهم ومعرفة طرق التعامل مع العديد من الحالات الطارئة التي تحتاج إلى تصرف عاجل وسريع لحين وصول الطاقم الطبي أو نقل المصاب إلى المستشفى.

وبين مدير الصندوق، أن التدريب على تقديم الإسعافات الأولية لا يقتصر فقط على إنقاذ حياة المصاب، بل يساعد في تقليل احتمالية حدوث مضاعفات أو عجز دائم للمريض، وعلى العكس، حين يتطوع أحدهم لتقديم المساعدة بشكل خاطئ قد يؤدي ذلك إلى تضاعف الإصابة أو سوء الحالة، ولذلك جاءت هذه الدورة لتدريب المشاركين على مهارات الإسعافات الأولية بالشكل الصحيح والأمثل، خاصة وأن البدو يتنقلون في أعماق الصحراء، وبعيدين عن المراكز الطبية والصحية.

وتتناول الدورة التي شارك فيها 22 شخصا، موضوعات، تعريف الإسعافات الأولية وكيفية إجرائها للكبار والصغار، التمييز بين أنواع الإسعافات الأولية ومعرفة كيفية إجراء إسعافات أولية للحروق والكسور والنزيف واللدغ والتشنجات وغيرها، والتصرف اللازم في المواقف الطارئة والحوادث بمختلف أنواعها.

وفي نهاية الدورة، جرى توزيع حقائب طبية للمشاركين، تحتوي على المستلزمات الأساسية التي يحتاجها المسعف للتعامل مع الإصابات والحالات المرضية.

يشار إلى أن جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، تقدم خدماتها الإنسانية في مختلف مناطق المملكة، وتعتبر شريكا استراتيجيا للصندوق في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي يعمل عليها لخدمة أبناء الأردنية.