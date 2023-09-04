البرلمانيات الأردنيات” يعقد لقاء مع رئيسة الاتحاد النسائي لانا كريشان

وطنا اليوم: عقد ملتقى البرلمانيات الأردنيات، في دار مجلس النواب، اليوم الاثنين، لقاء مع رئيسة الاتحاد النسائي، لانا كريشان استمعت خلاله إلى أهم مطالب الاتحاد، وآخر المستجدات والتطورات المتعلقة بموضوع المرأة داخل الاتحاد.

وقالت رئيسة الملتقى، النائب زينب البدول، في اللقاء الذي حضره عدد من نساء الاتحاد يمثلن عدة محافظات، إن كتاب التكليف السامي الموجه للحكومة أكد أهمية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ودعت، خلال اللقاء المخصص لبحث العوائق والتحديات التي تواجه النساء الرياديات في الاتحاد، إلى ضرورة مشاركة السيدات رؤساء الاتحاد في المحافظات، بصنع القرار على المستويين الوطني والمحلي.

وشددت البدول على أهمية عرض التجارب الناجحة للنساء الرياديات من المحافظات، وتشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن مختلف الجهات المحلية، والعمل سويا على وضع خطط وحلول موضوعية تستند إلى الفرص والميزات التفضيلية على مستوى المحافظات.

بدورها، عرضت لانا كريشان التحديات والعقبات القابعة أمام النهوض بواقع الاتحاد النسائي، والمتمثلة بتقليص المخصصات التي كانت ممنوحة للاتحاد، وضعف المشاريع الموجهة للاتحاد والجمعيات.

وقالت إن رؤية الاتحاد النسائي، الذي يشمل جميع المحافظات عبر 200 جمعية نسائية، تتمحور حول تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بشكل تدريجي، مؤكدة أهمية دعم الجمعيات النسائية من مختلف الجهات، وهو ما يُسهم في تحقيق رؤية الاتحاد في تمكين المرأة.

من جهتهن، أكدت النواب: عبير الجبور وهادية السرحان وفليحة الخضير وفايزة عضيبات وآمال الشقران، أن الملتقى ملتزم بمتابعة البحث عن السبل الكفيلة تجاه التحديات وتذليل الصعوبات أمام الاتحاد النسائي.

وأشرن إلى أن الملتقى بصدد عقد اجتماعات، وتنظيم زيارات ميدانية، للخروج بتصورات واضحة تحدد مسار الملتقى المقبل بهذا الشأن.

من ناحيتهن، تحدثت عضوات الاتحاد النسائي عن دور المرأة الفعال في القطاعات المختلفة، مؤكدات أهمية مواصلة دعم القطاع النسائي.

كما أشدن بدور ملتقى البرلمانيات الأردنيات في التواصل مع الاتحاد، والاهتمام بالقطاع النسائي.