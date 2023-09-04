فريق الطفيلة التطوعي يفوز بالمركز الأول في مشروع “قصة مجتمعي”

وطنا اليوم: فاز فريق محافظة الطفيلة التطوعي، بالمركز الأول في مشروع “قصة مجتمعي”، الذي أطلقه معهد السياسة والمجتمع واستهدف 7 محافظات.

وجاء فوز الفريق عن قصة مصورة بعنوان ” البربيطة القرية البائسة “، ركزت على معاناة سكان البربيطة من مشكلة عدم وجود شبكة لمياه الشرب لخدمتهم، ما اضطرهم إلى استخدام مياه بئر جوفية غير صالحة.

كما فاز الفريق أيضا بجائزتي الفريق الملهم وأفضل تنسيق، في المشروع الذي ينفذه معهد السياسة والمجتمع بالشراكة مع السفارة الأميركية في عمان.

وقال أعضاء الفريق: عمر البدور، ورنا السبايلة، ودرة المحيسن، وآلاء الربيحات، وأحمد السعودي، ومروى الربابعة إنهم أعدوا القصة باستخدام هواتفهم وبتكاليف متواضعة بعد تلقيهم تدريبات حول استخدام الأدوات الرقمية في سرد قصصهم لمعالجة مشاكل مجتمعاتهم.

بدوره أكد نائب رئيس مجلس محافظة الطفيلة أحمد الحوامدة، دعم المجلس للمبادرات الشبابية المجتمعية، لافتا إلى إعداد دراسة لإيجاد مشروع تمديد خط مياه لمنطقة البربيطة، وتزويد مدارسها بـ 14 مكيفا إلى جانب التنسيق لإيصال المياه من خلال صهاريج المياه.

يشار إلى أن المشروع استمر 8 أشهر ، وشارك به 36 شابا وشابة من محافظات: الطفيلة، ومعان، والبلقاء، ومأدبا، والمفرق، وعجلون.