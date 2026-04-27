سقوط فتاة من جسر عبدون في عمّان وحالتها حرجة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات مديرية شرطة وسط عمّان مساء اليوم، يفيد بسقوط فتاة في العقد الثالث من عمرها من أعلى جسر عبدون.

وأضاف أنه تم تحريك المجموعات الأمنية والدفاع المدني إلى الموقع فورًا، حيث جرى إسعاف الفتاة إلى المستشفى، ووصفت حالتها العامة بأنها سيئة.

وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، دون ذكر تفاصيل إضافية حتى اللحظة