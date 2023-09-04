وفاتان وإصابة بتصادم مركبة وتريلا على طريق الرويشد

وطنا اليوم:تعاملت الكوادر المرورية الميدانية مع عدة حوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة الماضية كان أبرزها حادث تصادم مركبة خصوصي مع مركبة شحن “تريلا” على طريق بغداد الدولي ما بعد محطة شبيكة الأمنية باتجاه الرويشد ، ونتج عن الحادث وفاتين واصابة بلغية .

وقال مندوب غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية عبر اذاعة الأمن العام الاثنين، إن فرق الدفاع المدني أخلت احدى الوفيات الى مستشفى البادية الشمالية والوفاة الأخرى والمصاب الى مستشفى الرويشد الحكومي، فيما عملت الكوادر المختصة على رفع الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة السير .

وأضاف أن حادث تدهور لمركبة وقع ما قبل فجر اليوم على طريق ناعور باتجاه البحر الميت، ونتج عن الحادث اصابتين متوسطتين تم اسعافهما الى مستشفى الشونة الجنوبية