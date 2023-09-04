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توجه حكومي لرفع أثمان المياه في الأردن

4 سبتمبر 2023
توجه حكومي لرفع أثمان المياه في الأردن

وطنا اليوم:كشف عضو مجلس النواب، فراس العجارمة، عن توجه حكومي لرفع أسعار المياه في الأردن.
ولم يحدد العجارمة موعدًا محددًا لرفع أسعار المياه.
وقال إنه يجب إعادة النظر في أسعار المياه في الأردن، وعدم اللجوء إلى إملاءات صندوق النقد الدولي، على حد قوله.
ودعا العجارمة، وزارة المياه إلى تخفيض الفاقد وعدم رفع الأسعار على المواطنين.
وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم شركة الأردن “مياهنا” عروة الفلايلة، إنه سيتم البدء بقراءة فواتير المياه في محافظات المملكة التي تتبع إدارة مياهها للشركة، في كل من العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا، بشكل شهري، اعتبارا من مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف الفلايلة أن الشركة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بإصدار الفاتورة الشهرية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وتم تدريب الكوادر وتأهيلهم على ذلك.
وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت في أيار/ مايو الماضي تأجيل العمل بإصدار الفاتورة الشهرية للمياه حتى إشعار آخر، بعد عدة تصريحات أكدت فيها أن الإجراءات الفنية واللوجستية جاهزة لإصدار الفاتورة الشهرية للمياه للمشتركين.
وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة:” إن التوجه الحكومي القاضي بإصدار فاتورة شهرية للمياه تأجل حتى إشعار آخر”.
وبررت الوزارة قرار التأجيل بأنه يهدف إلى استكمال الإجراءات اللازمة كافة لإصدار الفواتير بصورة شهرية ، مؤكدا أنه سيبقى العمل بنظام إصدار الفواتير كما هو معمول به حاليا كل 3 أشهر.
يذكر أنه تم إعداد اقتراحًا لتعديل أسعار المياه وإدخال تصنيفات جديدة للمستهلكين، استعدادًا لعرضه أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه، وفقًا لمستند داخلي تابع لبرنامج تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي


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