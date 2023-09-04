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وفاة 8 أشخاص بفيضانات في الجزائر

4 سبتمبر 2023
وفاة 8 أشخاص بفيضانات في الجزائر

وطنا اليوم:توفي 8 أشخاص بفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة انهمرت على غرب الجزائر السبت.
وبحسب ما ذكر بيان للحماية المدنية الأحد، جرفت مياه الأمطار ثمانية أشخاص في ولايتي تلمسان والبيض.
وانتشل الأحد في ولاية تلمسان (شمال غرب)، جثث تعود لإمرأتين ورجلين، تراوح أعمارهم بين 22 و73 عاما، بحسب الحماية المدنية التي أشارت إلى أن أربع ضحايا كانوا على متن مركبة جرفتها مياه نهر واد الدالية.
ولقي 4 آخرون في البيض (جنوب غرب)، هم ثلاث نساء ورجل، حتفهم بعد أن جرفت مياه نهر واد الشادلي مركبتهم.
وأصدرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الجمعة، نشرة خاصة توقعت فيها هطول أمطار رعدية على عدة مناطق في شمال الجزائر اعتباراً من السبت، مع كمية أمطار قد تتجاوز 40 ملم خلال 24 ساعة.


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