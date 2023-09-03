رسميا.. نتنياهو يعلن إقامة سياج على الحدود مع الأردن

وطنا اليوم:كشف رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بشكل رسمي عن اعتزام حكومته بناء سياج حدودي مع الأردن.

وفي تغريدة له، قال نتنياهو: “لقد قمنا ببناء سياج على حدودنا الجنوبية (مع مصر) وتمكنا من إيقاف التسلل من هناك، مما أدى إلى منع أكثر من مليون مهاجر من إفريقيا الذين كانوا يشكلون تهديدًا لبلدنا”.

وأضاف: “الآن سنبدأ في بناء سياج على الحدود الشرقية مع الأردن، وسنضمن عدم التسلل من هناك أيضًا. سنحمي حدودنا، وبالتالي سنحمي بلادنا!” ، وذلك على حد زعمه