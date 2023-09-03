وزارة الأشغال تنهي أعمال المشروع الخاص بإعادة تأهيل جسر الخالدين

وطنا اليوم: أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال المشروع الخاص بإعادة تأهيل وتوسعة جسر الخالدية – المفرق، الذي يعتبر أحد الطرق الحيوية في محافظة المفرق.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، فإن الجسر يخدم عددا من المنشآت الحيوية والمصانع، ومخيمي الزعتري ومريجيب الفهود للاجئين السوريين.

وأضافت الوزارة أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، إعادة حركة السير إلى طبيعتها وفتح الطريق رسميا اعتبارا من ظهر يوم غد الاثنين.

وتضمنت أعمال المشروع، إنشاء جسر جديد مجاور للجسر القائم وتنفيذ أعمال ربط للطريق القائم بالاتجاهين بطول 800 متر من خلال إزالة طبقات الإسفلت القائمة، وتنفيذ طبقات الفرشيات، وأعمال الخلطات الإسفلتية الجديدة، إضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهانات وعاكسات أرضية ليصبح بأربعة مسارب مفصول بجزيرة وسطية، إضافة الى أعمال تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة لهذا المقطع من الطريق وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.