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الجمعية الصينية لمصنعي السيارات: قطاع التصنيع سجل نموا مطردا

منذ 17 ثانية
الجمعية الصينية لمصنعي السيارات: قطاع التصنيع سجل نموا مطردا

وطنا اليوم: أظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن قطاع تصنيع السيارات سجل نموا مطردا من حيث الإنتاج والإيرادات والأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن الجمعية الصينية، اليوم الأحد، أن القيمة المضافة الصناعية لهذا القطاع ارتفعت بنسبة 13.1 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، وكان معدل النمو أعلى بـ8.9 نقطة مئوية عن معدل نمو الصناعة التحويلية بأكملها في البلاد.

وأوضحت البيانات أن إيرادات الأعمال المجمعة للشركات في هذا القطاع ارتفعت أيضا بنسبة 13.1بالمئة، على أساس سنوي لتصل إلى 4.49 تريليون يوان (625.45 مليار دولار أميركي).

وخلال نفس الفترة، حققت هذه الشركات إجمالي أرباح بلغ 217.63 مليار يوان، بزيادة بنسبة 10.1بالمئة، عن الفترة نفسها من العام الماضي.


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