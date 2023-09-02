“المونيتور”: احتجاجات السويداء “قيدت أيدي” نظام الأسد

وطنا اليوم – سلط تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي، الضوء على الاحتجاجات الشعبية المستمرة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، ونقل عن رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، جوشوا لانديس، بوله إن تلك الاحتجاجات ذات الأغلبية الدرزية، “قيدت أيدي” نظام الحكم في دمشق.

واعتبر “لانديس”، أن الاحتجاجات في السويداء، ساهمت في تقويض رواية النظام حول موالاة جميع الأقليات له، وليس فقط الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد، معتبراً أن لجوء حكومة دمشق إلى العنف ضد المحتجين “مسألة وقت”.

ولفت إلى أن الأسد ربما اعتقد أنه فاز ويمكن السماح للدروز “بالتنفيس عن بعض التوتر”، قبل أن يبتين أن “ذلك كان خطأ”، وقال “لانديس”، إن القوى المختلفة التي تدعم الأسد، وتحديداً إيران و”حزب الله” وروسيا، سيتعين عليها “رص صفوفها والتوصل إلى خطة”.

في السياق، لفت مدير برنامج سوريا في معهد “الشرق الأوسط” تشارلز ليستر، إلى أن “الوحدة” أصبحت موضوعاً أساسياً للمتظاهرين في شمال سوريا وجنوبها، و”كان من اللافت للنظر أن نرى متظاهري السويداء يعبرون عن تضامنهم مع إدلب”، وأضاف: “هذا الأمر مزعج في دمشق”.

أيضاً، حذرت مديرة السياسات في منظمة “إيتانا” البحثية حول سوريا لارا نيلسون، من أن المنظمة “لاحظت تحرك كبار العناصر المتطرفة إلى جنوب سوريا تزامناً استمرار هذه الاحتجاجات، وتشعر بالقلق من أن النظام قد يستغل أو يستخدم حركة هذه الجماعات لتعزيز مصالحه في هذا السياق” كما حصل سابقاً.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية، عن أن “بشار الأسد”، أرسل محافظ ريف دمشق “صفوان أبو سعدة” وهو من أبناء المحافظة، إلى السويداء، كموفد باسمه، حيث التقى يوم أمس الثلاثاء، الشيخ يوسف جربوع، وعدداً من وجهاء المدينة، حاملاً رسالة عتب بما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط الأسد.

وقالت شبكة “السويداء 24″، إن شيخ عقل الطائفة الثالث، الشيخ يوسف جربوع، لم يتراجع عن موقفه المنحاز إلى “القيادة السورية” على حد وصفه، وأكد موقفه في كلمة قالها خلال اجتماع ضم عدداً من وجهاء المدينة، إضافة للمبعوث الموفد من بشار الأسد.

وانتشر مقطع فيديو للقاء، يتحدث فيه الشيخ يوسف عن رفض الانفصال، كما قال الشيخ يوسف جربوع، إن علم الدولة هو العلم الذي يمثله، واعتبر أن الحراك الشعبي يطلق هتافات خاطئة، في إشارة على ما يبدو إلى المطالب برحيل النظام وإسقاط الأسد، فقد أكد جربوع في حديثه، انحيازه إلى جانب السلطة وأنها “الخيار الاستراتيجي والوطني”.

وقالت “السويداء 24” إن صفوان ابو سعدة جاء حاملاً رسالة عتب من قيادته، ومزاعماً بأن الحراك الذي تشهده السويداء تستغله جهات لها نزعة انفصالية، وتحرف مسار المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية، وأنه يأتي في إطار “المؤامرة الكونية” على سوريا.

كما تحدث ابو سعدة عن “اهتمام” قيادته بمطالب الناس المعيشية، وأنها تدرس المطالب التي أعلنها الشيخ يوسف جربوع، واعتبر الموقع المحلي، أن هذا الاهتمام المزعوم، يتكرر في أحاديث أعضاء مجلس الشعب وممثلي الحكومة والسلطة من أبناء السويداء منذ سنوات، لكنه يبدو اهتماماً مقلوباً، كون الأوضاع المعيشية والاقتصادية في تدهور مستمر.

ولفت الموقع إلى ان السلطة كانت مستمية عبر مبعوثيها، لإطلاق هذه التصريحات من شخصية اعتبارية في السويداء. لا سيما بعد تأييد شيخي العقل حكمت الهجري وحمود الحناوي للمجتمع الأهلي المنتفض في السويداء، الذي يطالب بالتغيير السياسي، والخروج من المحنة التي تعيشها البلاد.

وأشار الموقع إلى أن “الشيخ يوسف جربوع”، أعلن بياناً قبل أيام خلال اجتماع في دار الطائفة بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت السويداء المطالبة بالتغيير السياسي. وكانت مطالب جربوع: تغيير الحكومة، وإنشاء معبر بين سوريا والأردن، واهتماماً أكثر بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، ولاتمثل مطالب الشيخ يوسف جربوع، الحراك الشعبي الذي يرفع شعارات واضحة بالتغيير السياسي.