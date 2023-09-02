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الأمم المتحدة تتبنى قرارا بشأن التعاون مع شنغهاي

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة تتبنى قرارا بشأن التعاون مع شنغهاي

وطنا اليوم: تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، قرارا بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

وأيد القرار 80 دولة من بينها الأردن، وعارضته دولتان (الولايات المتحدة وإسرائيل) فيما صوتت بالامتناع 47 دولة.

واقترحت الجمعية العامة، حسب نص القرار، على الأمين العام إجراء مشاورات منتظمة مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون من خلال المنتديات والأشكال القائمة المشتركة بين الوكالات.

كما اعتمدت الجمعية العامة 4 قرارات و3 مقررات أخرى، بما في ذلك قرار يؤكد من جديد دور الجمعية العامة في السلام والأمن ومبادرة حق النقض، بينما يشجع الدول أيضًا على أن تضع في اعتبارها أنه لم يتم تعيين امرأة بعد أميناً عاماً للأمم المتحدة.

واعتمدت الجمعية القرار الوارد في تقرير الفريق العامل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة بدون تصويت.

وشدد القرار على الحاجة إلى تحقيق توزيع متساو وعادل للتوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي بين الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة والإدارة العليا للمنظمة.

يذكر أن 4 نساء فقط، من أصل 78، شغلن منصب رئيس الجمعية العامة فيما لم تشغل أي امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

واعتمدت الجمعية العامة قرارا بشأن “المياه من أجل التنمية المستدامة، قررت فيه عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026 وقرارا بشأن “نموذج الأمم المتحدة” و آخر بشأن “التعاون بين الأمم المتحدة والجماعة الكاريبية”.

كما اعتمدت الجمعية 3 مقررات بشأن “مؤتمر الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة لعام 2025″، و”الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية”، و”نطاق مؤتمر قمة المستقبل” بدون تصويت.


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