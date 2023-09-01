الجوكر وسِفْر الأوهام

الدكتور نعيم الملكاوي

عندما ترسو مراكب الأفكار على شواطئ البحث والالهام ، وتنغمس روح الاسكتشاف في خيوط الزمان ، تنبعث أمامنا شخصيات ترقصُ أسماءها بأحرف من الألوان الباهتة ، تحمل في طياتها تفاصيل حياتنا كالكوابيس المتجسدة في سماء الإدراك والفهم . وفي تلك المسرحية المعقدة ، نجد أنفسنا أمام شخصية تستحق أن تُجسد بأعمق تفاصيلها ، كرمز للخداع والتناقض ، تعزف لحن الغموض بمهارة ، تجعلنا نتساءل عما يكمن وراء أقنعة هذا الانسان .

في عمق اللوحة التي نرسمها عندما نختبر حدود الوعي ونركب أمواج الحقيقة ، تظهر أمامنا لوحة تستحوذ على العقل وتغزو الخيال . هنا تُجسد تلك الشخصية كرمز للتعقيد والتناقض ، ترتقي بأفكارنا إلى آفاق لم نتخيلها يومًا، وتدفعنا لاستكشاف ما وراء الأقنعة التي ترتديها .

وفي هذا المفهوم المليء بالغموض تتحول الأضواء نحو “الجوكر ” ، هذا الشخص الغامض الذي يعبر الحدود والأدوار كما يشاء ، كإنسان يمشي على حافة بين الواقع والخيال . يمكننا أن نراه كمسافر نجمي يتجول في عوالم الفضاء ، كرحالة طائر بين بُعد الواقع وضباب الخيال .

يأخذنا هذا المقام الغريب إلى أرض يتناغم فيها الظلام والنور، حيث ينشغل الجوكر السياسي بالمناورة بين مختلف الأدوار والمناصب . تأتي هذه الشخصية ببيان ذاتي يؤكد أنها تعرف جوانب السياسة والإدارة والاجتماع بمهارة ، فلو اجلسوه على البحر لكان امهر من يلعب بالصنارة ، فيلقي بنفسه بين احضان اللاعبين كقيمة متعددة الأوجه وفي جعبته كل الاوراق . فكل من يرى النور يعرف أن الجوكر هو الشخص الذي يستطيع تولي مهام متعددة في مجال السياسة والإدارة بسلاسة ، كما لو أنه ولد متمرسًا في هذا العالم ويمتلك الوان الشطارة .

فبينما يُعتقد أحيانًا أن الجوكر هو مجرد محارب ضد الشر، تتفجر من داخله حقائق نواياه الخبيثة ، ليكشف عن هويته المعقدة والمشوبة بالغموض . كما هو الحال في فيلم ” The Dark Knight فارس الظلام ” ، يتماهى الجوكر مع الظلام نفسه ، ويبث الشر في وجه الخير، مختلطًا بين الأفكار المتناقضة والأهداف الخفية .

تظهر شخصية الجوكر السياسي كمفترق طرق بين الوجهين ، فهي تتجاوز حدود السياسة والإدارة بينما تحمل قيمًا ضدية وأهدافًا غامضة. فهو يتغنى بالتكيف مع تحولات الساحة السياسية ، ويستخدم الضحكة كغطاء لأجنداته المظلمة ، إنه الشخص الذي يستعرض وجهًا للجمهور، ويحتفظ بالجزء الآخر مخفيًا ، مما يخلق ألغازًا لا يمكن تفسيرها بسهولة .

في تلك اللحظات الفارقة ، تتشابك الحقيقية والزيف بشكل معقّد ، مما يثير تساؤلاتنا عما وراء الأقنعة . تنداح أمامنا شخصية الجوكر السياسي كمحاكاة للتناقضات الحية في عالمنا ، حيث يتداخل الخير والشر في رقصة دائمة ، وهذا يدفعنا للتفكير في طبيعة السلطة وكيفية تأثيرها .

هذه الشخصية تشير إلى تعقيد الإنسان وتنوعه ، حيث تمثل طياتها الأبعاد المتعددة التي يمكن للإنسان أن يحملها. ورغم كل هذا التعقيد والضبابية ، يظل السؤال الأساسي حائرًا:

هل يمكن لهذا الجوكر السياسي الاستقرار في محيط مليء بالمتغيرات ؟

هل يمكن لشخص واحد أن يجمع تحت راية واحدة خبرات الإدارة والسياسة في كل مجالات الحياة ؟

هل يمكن لشخص أن يتصدى للتحديات المتعددة دون أن يكون لديه تخصص واضح ؟

وهل هذا النوع من الشخصيات يعمل من أجل الصالح العام أم أنه قد يزعزع استقرار المجتمعات ويثير الشكوك والارتباك ؟ فكل ما يتركه وراءه لا يمكن الإصلاح وينطوي عليه آثار سلبية تستمر لفترة طويلة .

إذا كان هناك جوابًا واضحًا لهذه التساؤلات ، فالجواب معقداً . مع ان التنوع والمرونة قد تكون مفيدة في بعض الحالات ، ولكن الخبرة المتخصصة والتفرغ لمجال معين لا يمكن استبدالهما او الاستغناء عنها . القادة الحقيقيون يجمعون بين قدرتهم على التكيف وفهم السياقات ، مع التفرغ للتخصص والتعمق في مجالات محددة .

في النهاية، يبقى الجوكر السياسي تمثيلًا لتشابك الألوان والأشكال في حياتنا ، لكنه ليس الحل للتحديات الحقيقية . فعلى الرغم من أنه يمكن أن يلعب دوراً في بعض السياقات ، إلا أنه لن يحل محل التخصص والاستقرار الذي تحتاجه السياسة والإدارة .

وكما تتداخل ألوان الفن على لوحة الفهم ، تتداخل تلك الشخصيات في ساحة الحياة لترسم لوحة معقدة من الجدل والإيهام . وعلى ضوء تلك الشموع ، نستمر في البحث والاستكشاف ، لنفهم أعماق الإنسان وأبعاده المتعددة ، ولنجد الإلهام في رحلتنا المستمرة عبر أروقة الزمان وتيه الجدران ، فالأوطان تبنى بالسواعد والجهد الصادق وليس بالأوهام على خيوط الخيال والتناقضات الاستعراضية ، فحياتنا ليست افلام ولسنا بحاجة الجواكر ولسنا اهلا بباتمان بل نريد انساناَ يرفع البنيان بإخلاص و تفانٍ .