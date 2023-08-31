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إيران تعلن احباط خطة تخريب إسرائيلية كبرى

منذ 4 ثواني
Iranian missiles are seen at an underground of the new "missile cite" of Iran's Revolutionary Guards naval unit at an undisclosed location in Iran, in this picture obtained on March 15, 2021. IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

وطنا اليوم:ذكرت وسائل إعلام حكومية إيرانية يوم الخميس أن إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة تم إحباطها لتخريب صناعاتها الدفاعية وإنتاج الصواريخ.
ويقف الخصمان على طرفي نقيض في حرب خفية منذ عقود ويتبادلان الادعاءات بتدبير مؤامرات تخريب واغتيال.
وقال التلفزيون الحكومي الإيراني “أحبطت وحدة المخابرات بوزارة الدفاع واحدة من أكبر المؤامرات التخريبية التي استهدفت الصناعات العسكرية للصواريخ والطيران والفضاء في البلاد”.
وتابع أن “هذا العمل التخريبي تم تحت إشراف أجهزة المخابرات الصهيونية وعملائها”.
ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على الأمر.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية لم تذكر اسمه القول إن شبكة من العملاء سعت إلى إدخال قطع معيبة في إنتاج الصواريخ المتقدمة.


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