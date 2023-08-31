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البريد الأردني يطلق خدمة الشحن الخارجي

منذ ساعة واحدة
البريد الأردني يطلق خدمة الشحن الخارجي

وطنا اليوم:أطلقت شركة البريد الأردني، الخميس، خدمة جديدة بالتعاون مع شركات الشحن الخارجي( البريد السريع).
وقالت الشركة في بيان إن الخدمة ستمكن المواطنين والمقيمين على أرض المملكة من إرسال طرودهم (البريد السريع) من خلال مكاتب البريد الأردني مع تمكينهم من اختيار شركات الشحن ( ارامكس، دي اتش ال، يو بي اس )، والتي يرغبون في إرسال الطرود معها إلى وجهتها الدولية.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة تقدم بأسعار منافسة، إذ يجري استقبال الطرود وتغليفها ونقلها للشحن الخارجي مع الشركة التي يختارها العميل


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