بحث العلاقات الاقتصادية بين الاردن وكازاخستان

وطنا اليوم:بحث السفير الاردني لدى كازاخستان حمزة العمري خلال لقائه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين الاردن وكازاخستان وتعظيم الاستفادة من العلاقات القوية التي تربط البلدين والتي تشهد تطورا باستمرار لجهة زيادة حجم التجارة البينية.

وبحثا كذلك الدور الذي يمكن ان تلعبه السفارة الاردنية في كازاخستان لتوفير قاعدة بيانات حول الفرص الاستثمارية والسلع القابلة للتصدير واحتياجات السوق الكازخي من السلع والخدمات، اضافة الى استعداد الغرفة للتعاون مع السفارة لتبادل البيانات حول الفرص الاستثمارية في الاردن.

وحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء، بحث ضرورة زيادة الاستثمارات الكازخستانية في المملكة وبخاصة ان الاردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن الأردن لديه اليوم قانون إستثمار جديد يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن إطلاق الإمكانات لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام خلال العقد المقبل.

وتناول اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، بحضور امين صندوق مجلس ادارة الغرفة خطاب البنا، موضوعات تتعلق بتطوير مجالات التعاون التجاري وعمل شراكات واستثمارات مشتركة بين البلدين وفتح مزيد من جسور التعاون.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان ستعمل بالتنسيق مع السفارة الأردنية في كازاخستان لفتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية واقامة المعارض المشتركة وتبادل الوفود للاطلاع على الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري.

ولفت الى اهمية دور السفارة في التشبيك مع الغرف التجارية على مستوى المدن او اتحاد الغرف التجارية على مستوى الجمهورية الكازاخستانية من اجل توقيع مذكرات تفاهم او تؤامة لجهة تعزيز المبادلات التجارية.

ودعا الحاج توفيق الى اقامة معرض اردني في كازاخستان لمدة يوم واحد بالتعاون مع السفارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية هناك لعرض المنتجات الاردنية التي يتميز بها، اضافة الى ضرورة دعوة عدد من الشركات السياحية في كازاخستان لزيارة الاردن والالتقاء مع المعنيين في السياحة بالاردن والتعريف بالمنتج السياحي في الاردن وخاصة السياحة الدينية.

من جانبه اشار السفير العمري إلى ان القطاع الخاص هو عصب الاقتصاد الوطني، مؤكدا استعداده للتعاون التام مع غرفة تجارة عمان والغرف التجارية لتقديم الخدمات التي من شأنها تسهيل الأعمال التجارية بين الاردن وكازاخستان.

واوضح العمري ان كازاخستان ذات موقع مهم وسط آسيا وهي حلقة وصل هامة بين الشرق والغرب اضافة الى وجود فرص استثمارية كبيرة يمكن الاستفادة منها من خلال التعاون مع كازاخستان ودول منطقة وسط آسيا”.

ولفت السفير العمري الى ان هناك بعض المعيقات لجهة زيادة التبادل التجاري بين البلدين واهمها كلف النقل وعدم وجود خطوط نقل مباشرة بين البلدين، وصعوبة الحصول على تأشيرات لرجال الاعمال الاردنيين، والتي نعمل على تذليلها بالتعاون مع السفارة الكازاخستانية في المملكة والملكية الاردنية.

وأشار العمري الى اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاردنية الكازاخية المشتركة والتي ستعقد في عمان في شهر تشرين اول المقبل، مؤكدا انه علينا ومن خلال اعمال هذه اللجنة الخروج برؤى وآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وخاصة في مجالات التجارة والزراعة والاستثمار وغيرها”.

بدوره أكد امين عام صندوق مجلس ادارة الغرفة خطاب البنا أن “القطاع التجاري والخدمي يثمن أي جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية مع كازاخستان من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وبين خطاب أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة الدينية والتعدين والصناعات الغذائية.

ولفت إلى ضرورة بذل الجهود وإزالة العوائق أمام حركة التجارة وإقامة علاقات وجسور تعاون مع أصحاب الأعمال والتجار في كلا البلدين.