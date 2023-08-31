4.42 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:وصلت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 4420.9 مليون دينار (4.42 مليار دينار) بارتفاع بلغ 403.9 ملايين دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الخميس إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 224.0 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 179.9 مليون دينار.

وأضافت الوزارة أن ارتفاع الإيرادات الضريبية جاء نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 246.4 مليون دينار وذلك دون رفع النسب الضريبية، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية، كما يعزى الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإيرادات المختلفة بما قيمته 67.2 مليون دينار.

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة، خلال النصف الأول من عام 2023 حوالي 5146.4 مليون دينار مقابل ما قيمته 4946.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

ومن جانب آخر انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر حزيران 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه