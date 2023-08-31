أمطار جازان .. برد وسيول وانهيار سقف قاعة بالجامعة

وطنا اليوم:هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة جازان السعودية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، شملت محافظات: أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والداير والعيدابي وفيفا وهروب والعارضة ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتسببت في انهيار السقف المستعار لإحدى قاعات كلية البنات في محلية، وارتفع إثرها منسوب المياه بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وسال على أثرها عدد من الأودية.

من جهته، نبه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، التي تتجاوز 60 كم/ساعة، ومثيرة للأتربة والغبار، مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان، وتزداد غزارتها الأربعاء والخميس.

وستتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل، بينما تشهد مناطق: الرياض والقصيم وحائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة، التي تتجاوز 50 كم/ساعة، ومثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل