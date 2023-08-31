مقتل مستوطن وإصابة آخرين بعملية دهس غرب رام الله

وطنا اليوم:قُتل مستوطن إسرائيلي، وأصيب آخرون، بينهم بحالة خطيرة، في عملية دهس قرب بيت سيرا غرب رام الله، صباح الخميس، فيما أطلق جيش الاحتلال النار على المنفذ.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن ” إحدى الإصابات حرجة جداً والأخرى خطيرة وإصابة ثالثة طفيفة في عملية الدهس”.

بدورها، أفادت (نجمة داود الحمراء)، بأن “أحد مصابي عملية الدهس تعرض لكسور في الجمجمة وتهشم في البطن وعظام الصدر”.

فيما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مقتضب، عن إطلاق النار على منفذ العملية الدهس.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، فإن “سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس فر باتجاه حاجز (حشمونائيم)، حيث تم إبلاغ حراس الأمن بالمكان بتوجهه إليهم لاستكمال عمليته هنا، حيث استنفروا في المكان وأطلقوا النار عليه عند وصوله إليهم”.

من جهتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن منفذ عملية الدهس في بلدة بيت سيرا، فلسطيني يبلغ من العمر (41 عاماً) ويحمل تصريح عمل في أراضي 48

وتأتي هذه العملية في أقل من 24 ساعة على تنفيذ عملية الطعن بمدينة القدس، والتي أدت إلى إصابة مستوطن، قبل أن يستشهد المنفذ