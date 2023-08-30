وقال آدامز إنه وبموجب القواعد الجديدة لن تحتاج المساجد إلى تصريح خاص لبث الآذان علنا في أيام الجمع وعند غروب الشمس خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن مكتب شؤون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال الإرشادات الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لبث الآذان على مستويات الديسيبل المناسبة.

وصرح آدامز: “لفترة طويلة، كان هناك شعور بأنه لا يسمح لمجتمعاتنا ببث الأذان للصلاة.. اليوم نقطع الروتين ونقول بكل وضوح أن المساجد ودور العبادة لها الحرية في رفع الآذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري”.

وأفاد عمدة المدينة وهو محاط بالزعماء المسلمين في مؤتمر صحفي في قاعة المدينة، بأن مسلمي نيويورك لن يعيشوا في ظلال الحلم الأمريكي بينما أكون عمدة مدينة نيويورك.