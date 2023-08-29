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هذه عقوبات السرعات العالية في قانون السير الجديد

منذ ثانيتين
هذه عقوبات السرعات العالية في قانون السير الجديد

وطنا اليوم – قدمت مديرية الامن العام نصائح ارشادية للسائقين تتعلق بالسرعات العالية وقال الامن العام :

هل تعلم أن قانون السير المعدل غلظ عقوبة السرعات العالية، لا سيما تجاوز السرعة المقررة بأكثر من 50كم/س.

وهل تعلم أن القانون المعدل غلظ كذلك عقوبة مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة

ولكنك بالتأكيد تعلم أن كل الأموال والعقوبات والمخالفات لن تعيد اباً أو أماً لأطفالهم، لا ولن تعيد أبناً أو ابنة لحضن والديها…

يكفي الآن ، فالسرعة هلاك على وجه أكيد لا مجرد ظن أو احتمال..

إن كنت تسرع أو تعرف أحداً يفعل ذلك فلنتوقف اليوم.

#التزامك_امانك #سلامتك_هدفنا #الأمن_العام #الأردن


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