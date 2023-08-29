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بغياب بوتين.. إقامة مراسم جنازة قائد فاغنر بريغوجين

منذ 12 ثانية
بغياب بوتين.. إقامة مراسم جنازة قائد فاغنر بريغوجين

وطنا اليوم:أقيمت مراسم جنازة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين بمقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرغ في روسيا، وفق ما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.
وقال متحدث باسم فاغنر: “مراسم وداع” أقيمت لقائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين خلف أبواب مغلقة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قد كشف، الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاغنر، يفغيني بريغوجين، مشير إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات محددة عن الجنازة.
وقال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين وحضور بوتين فيها “غير متوقع”.
وكان بيسكوف قال في وقت سابق حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: “لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام”.
وأردف قائلا: “في الوقت الحالي لدى الرئيس الروسي جدول عمل مزدحم للغاية”


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