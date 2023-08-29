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طائرة سياح عارضة من إسبانيا تحط في مطار الملكة علياء

منذ ساعة واحدة
طائرة سياح عارضة من إسبانيا تحط في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:حطت في مطار الملكة علياء الدولي في عمان، اليوم الثلاثاء، طائرة سياح عارضة، ضمن شركة مابا تورز الإسبانية ووكيلها من الأردن شركة خبراء الأردن.
وقالت هيئة تنشيط السياحة في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الرحلة دشنت جسرا جويا سياحيا لاستقطاب سياح إلى الأردن من إسبانيا بدعم من الهيئة.
وبحسب الهيئة، فإن عدد الركاب سيبلغ 1620 سائحا، بمعدل 9 رحلات من خلال الشركة حتى نهاية العام الحالي.
وبين مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على استقطاب المزيد من رحلات الطيران الى المملكة بقصد السياحة.
وقال إن استقبال الطائرة السياحية اليوم وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام، ويساهم بدوران عجلة الحركة السياحية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق الواحد بين وزارة السياحة والهيئة ومجموعة مطار الملكة علياء الدولي، والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.
وأكد أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف


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