تجارة تونس : وصول شحنة بيك أب إلى الأردن قريبا

وطنا اليوم:حمل رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، القطاع الخاص المسؤولية في ضعف في التبادل التجاري بين الأردن والدول الأخرى، مشيرا إلى أنه لا يتجاوز 12 في المئة.

ودعا الحاج توفيق في اجتماع عقد في غرفة تجارة عمان، بحضور أعضاء غرفتي تجارة عمان وتونس إلى زيادة الاستثمار في الأردن، في ظل إقرار قوانين تجارية تشريعية جديدة عابرة للحكومات.

إقامة المعارض

وشدد على أهمية تبادل إقامة المعارض على اعتبار أنها فرصة كبرى للقاء المستثمرين والتشبيك بينهم.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس منير المؤخر، اقتراح أكثر من مرة إقامة معرض تونسي في الأردن.

وبين المؤخر أن مستوى التجارة بين الأردن وتونس لم يصل للمستوى المطلوب.

وكشف عن وصول شحنة من مركبات الـ” بيك أب” إلى الأردن قريبا، لافتا إلى أن تونس تمتلك صناعات متنوعة بمجالات كثيرة.

الصادرات بين البلدين

وبلغ حجم الصادرات بين الأردن وتونس في النصف الأول من العام الجاري 7.7 مليون دينار أردني، فيما بلغ حجم المستوردات 6.3 مليون دينار أردني، بارتفاع سجله الميزان التجاري بلغ 1.4 في المئة.

وأشارت الغرفتان التجاريتان إلى أن الفرص التصديرية المتاحة بين الأردن وتونس، وفق بيانات مركز التجارة الدولية، متمثلة بالقمصان وما شابهها من الألياف الاصطناعية والحياكة / الكروشيه، ونترات البوتاسيوم، والأدوية التي تحتوي على المضادات الحيوية”.

وبينت أن الأقمشة والألياف المنسوجة والكروشيه تظهر أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة مما يترك مجالاً لتحقيق صادرات إضافية بقيمة 1.3 مليون دولار.

وأوضحت أن الإمكانات التصديرية بين البلدين تتثمل كذلك، بالتمور الطازجة أو المجففة وفوسفات الكالسيوم وزيت الذرة – باستثناء الخام -.

وتظهر التمور الطازجة أو المجففة أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة، مما يترك مجالاً لتحقيق صادرات إضافية بقيمة (789) ألف دولار.

تعزيز التبادل التجاري

واقترح الجانبان لتعزيز التبادل التجاري بين الأردن وتونس تنظيم زيارات تبادلية بين القطاع التجاري، والتركيز على تعزيز التعاون في القطاعات التي تمتلك ميزة تنافسية في البلدين، مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة.

واقترحا كذلك، تشجيع الشركات على الاستثمار في البلدين مما يسهم في تبادل التكنولوجيا والخبرات، وإقامة منصات لتبادل المعلومات والخبرات في مجالات مختلفة مثل تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال السياحة وتبادل البرامج السياحية لزيادة عدد الزوار بين البلدين