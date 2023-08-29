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مدير الأمن العام يلتقي وفدا عسكريا للكاربينيري الإيطالي

منذ ساعتين
مدير الأمن العام يلتقي وفدا عسكريا للكاربينيري الإيطالي

وطنا اليوم: التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم في مبنى المديرية، وفداً عسكرياً إيطالياً برئاسة العميد بيترو كاروتزا نائب مدير إدارة العمليات في القيادة العامة للكاربينيري الايطالي، لبحث سبل وأوجه تعزيز علاقات التعاون الشرطية والأمنية المشتركة.

 

وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام تعمل وبشكل مستمر على تطوير قدرات منتسبيها وذلك من خلال الاطلاع على الخبرات الأمنية والشرطية المتميزة التي تتمتع بها الدول الصديقة والشقيقة، مشيراً الى عمق علاقات التعاون مع الشرطة الايطالية التي تعد انعكاساً للعلاقة الطيبة بين البلدين الصديقين.

 

من جانبه أشاد العميد كاروتزا والوفد المرافق له بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه مديرية الأمن العام بكافة تشكيلاتها والجهود التي تبذلها بمهنية عالية مؤكداً بأن العلاقة التي تربط الأردن بجمهورية إيطاليا علاقة وطيدة ومتأصلة.

 

يشار الى أن الوفد الايطالي يقوم حالياً بزيارة الادارة الملكية لحماية البيئة، وذلك لاختتام مشروع التؤأمة بين الكاربينيري الايطالي والادارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام لتطوير مجالات عمل الادارة في مجال حماية التراث والموارد الطبيعية وللاطلاع على آلية العمل وتبادل الخبرات فيما بينها وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في مجالات التوعية والتدريب وتعزيز مستوى الامن البيئي والسياحي في المملكة.


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