الجغبير: كلف النقل داخل الاردن اعلى منها الى الصين

وطنا اليوم:طالب رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس فتحي الجغبير، الحكومة بتسهيل ادخال الطاقة البديلة لكلّ مصنع دون عوائق بيروقراطية وموافقات من قبل الجهات المختلفة، وتخفيض كلف النقل، والمعاملة بالمثل مع الدول الأخرى التي تضع العوائق أمام الصناعة الأردنية وإعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى ومنها الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي لدعم الصناعة الأردنية، مشيرا إلى أن هناك عوائق بادخال السلع إلى الاتحاد الاوروبي بسبب الشروط التي يضعها في الاتفاقيات.

وأضاف الجغبير أن على رأس الحلول المقترحة لتشجيع القطاع الصناعي تخفيض الكلف التشغيلية بمنح القطاع الصناعي رخص للاستفادة من الطاقة البديلة، وتوصيل الغاز إلى المصانع بأسعار معقولة، وتخفيض كلف النقل، مشيرا إلى أن كلف النقل بين المناطق الصناعية والعقبة أعلى من كلف النقل إلى الصين.

وبيّن الجغبير أن (80%) من الاستثمارات الجديدة التي دخلت إلى المملكة صناعية، كما أن (95%) من الصادرات للخارج من القطاع الصناعي، لافتا إلى أن الصناعات الأردنية تتطور بشكل تدريجي وفرضت نفسها خلال السنوات الاخيرة في ظلّ الاهتمام الملكي والتنسيق المستمر مع الحكومة.

وختم الجغبير حديثه بالقول إن أسهل الحلول لمشاكل البطالة هي بدعم القطاع الصناعي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية كونها المشغل الرئيس للأيدي العاملة، مبيّنا أن القطاع الصناعي يشغل (260) ألف عامل وفني