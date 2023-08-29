زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب قبالة جزيرة بالي في اندونيسيا

وطنا اليوم:أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب قبالة جزيرة بالي في اندونيسيا.

وأضافت الهيئة أنه تبع الزلزال العديد من الهزات الارتدادية التي دفعت بالسياح إلى الخروج مذعورين للشوارع في بالي وجزر أخرى مجاورة، لكن لم يسجل وقوع أضرار كبيرة.

وأشارت إلى أن الزلزال ضرب على عمق نحو 515 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبالي قرابة الساعة 3:55 صباحا بالتوقيت المحلي (19:55 ت غ) الاثنين.

وشعر السكان في جميع أنحاء بالي بالزلزال، وكذلك في جزيرتي لومبوك وسومباوا المجاورتين.

وقال سكان في بالي إن هزة ارتدادية ثانية تسببت بارتجاجات “أطول وأقوى” من الزلزال الأول.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزتين ارتداديتين بقوة 5.4 و5.6 درجة بعد دقائق من الزلزال.

وحُدد مركز الزلزال على بعد 181 كيلومترا شمال شرق جزر غيلي قبالة لومبوك، على بعد رحلة قصيرة بالقارب من بالي.

واستبعدت السلطات الإندونيسية حدوث تسونامي، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار فورية