بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بعد موجة حر.. فيضانات وثلوج في سويسرا

منذ ثانيتين
بعد موجة حر.. فيضانات وثلوج في سويسرا

وطنا اليوم:تعيش سويسرا حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ عدة أيام، إذ شهدت تساقط أمطار غزيرة وفيضانات، وتزايد حدة الأمور مع تساقط الثلوج على قمم الجبال، وذلك بعد فترة من ارتفاع درجات الحرارة.
وانهمرت الثلوج بغزارة الاثنين في جبال الألب، تحديداً في منطقة محطة التزلج المشهورة زيرمات، التي تقع على ارتفاع 1638 مترًا عن سطح البحر.
وأفادت الأرصاد الجوية السويسرية عن تراجع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة الماضية، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 31.2 درجة مئوية الخميس الماضي، وصولاً إلى 0.5 درجة مئوية صباح اليوم عند الساعة 11:15.
وأثّرت الأمطار الغزيرة التي بدأت الجمعة في العديد من المناطق، ما اسفر عن حدوث انزلاقات أرضية وإغلاق بعض الممرات في منطقة الألب. ولم تسلم حركة القطارات من التأثيرات، حيث شهدت اضطرابات في البلاد.

نهر الراين
وارتفع منسوب نهر الراين في الوادي السويسري، ما أدى إلى زيادة كميات المياه بين السدود. وعلى الرغم من ذلك، فإن المناطق المأهولة لا تزال في أمان وبعيدة عن أي خطر محتمل.
من ناحية أخرى، شهدت منطقة تيسين، التي تُعد جزءًا من سويسرا وتتحدث الإيطالية فيها، هطول أمطار غزيرة أيضًا على مدى الأيام القليلة الماضية. وفي بعض المناطق في هذا الكانتون، تلوثت مياه الشفق.

تساقط الثلوج
ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الثلاثاء مع تساقط الثلوج على قمم الجبال، مما يزيد من تحديات الأحوال الجوية في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا تعاني من تأثيرات التغير المناخي على نظامها البيئي في الجبال، حيث يشهد الأنهار الجليدية تراجعًا مستمرًا في حجم الجليد.
وتبين الإحصائيات أن الجليد في هذه الأنهار قد انخفض بنسبة تصل إلى ستة في المئة بين عامي 2021 و2022، بينما انخفض بنسبة تصل إلى الثلث بين عامي 2001 و2022


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:16

تخفيض قبولات الطب وإيقاف البرامج…!

09:14

مجهولون يحطمون مركبة رئيس بلدية الرصيفة

09:09

أمطار آب في لبنان.. هطول غزير مصحوب بالرعد والبرق

09:05

وفيات وإصابات بحادث تدهور ودهس مروع في إربد

06:58

العبادي : يجب ان يعودو الى سوريا “مش بكيفهم”

06:49

هذا هو “ابو ماهر” رحمه الله

06:41

مصدر: هذا المنشور غير صحيح

06:36

المعارضة الاسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب تسريب لقاء وزيرة الخارجية الليبية

06:33

مناطق هطول الامطار المحتملة

23:52

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمطار حلب

23:46

مركز القدس للدراسات السياسية ينظم حوارية عن العمل الحزبي ومغادرة العزوف

23:41

نقيب المهندسين يفتتح المعرض الأكبر للكتاب في مدينة السلط

وفيات
وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليبوفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023