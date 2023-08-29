بعد موجة حر.. فيضانات وثلوج في سويسرا

وطنا اليوم:تعيش سويسرا حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ عدة أيام، إذ شهدت تساقط أمطار غزيرة وفيضانات، وتزايد حدة الأمور مع تساقط الثلوج على قمم الجبال، وذلك بعد فترة من ارتفاع درجات الحرارة.

وانهمرت الثلوج بغزارة الاثنين في جبال الألب، تحديداً في منطقة محطة التزلج المشهورة زيرمات، التي تقع على ارتفاع 1638 مترًا عن سطح البحر.

وأفادت الأرصاد الجوية السويسرية عن تراجع كبير في درجات الحرارة خلال الأيام الأربعة الماضية، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 31.2 درجة مئوية الخميس الماضي، وصولاً إلى 0.5 درجة مئوية صباح اليوم عند الساعة 11:15.

وأثّرت الأمطار الغزيرة التي بدأت الجمعة في العديد من المناطق، ما اسفر عن حدوث انزلاقات أرضية وإغلاق بعض الممرات في منطقة الألب. ولم تسلم حركة القطارات من التأثيرات، حيث شهدت اضطرابات في البلاد.

نهر الراين

وارتفع منسوب نهر الراين في الوادي السويسري، ما أدى إلى زيادة كميات المياه بين السدود. وعلى الرغم من ذلك، فإن المناطق المأهولة لا تزال في أمان وبعيدة عن أي خطر محتمل.

من ناحية أخرى، شهدت منطقة تيسين، التي تُعد جزءًا من سويسرا وتتحدث الإيطالية فيها، هطول أمطار غزيرة أيضًا على مدى الأيام القليلة الماضية. وفي بعض المناطق في هذا الكانتون، تلوثت مياه الشفق.

تساقط الثلوج

ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار الثلاثاء مع تساقط الثلوج على قمم الجبال، مما يزيد من تحديات الأحوال الجوية في البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن سويسرا تعاني من تأثيرات التغير المناخي على نظامها البيئي في الجبال، حيث يشهد الأنهار الجليدية تراجعًا مستمرًا في حجم الجليد.

وتبين الإحصائيات أن الجليد في هذه الأنهار قد انخفض بنسبة تصل إلى ستة في المئة بين عامي 2021 و2022، بينما انخفض بنسبة تصل إلى الثلث بين عامي 2001 و2022