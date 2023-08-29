أمطار آب في لبنان.. هطول غزير مصحوب بالرعد والبرق

وطنا اليوم:شهدت عدة مناطق في لبنان، الاثنين، تساقطا للأمطار الغزيرة، وسط انخفاض على درجات الحرارة.

وذكرت الأرصاد الجوية اللبنانية، أن بعض المدن شهدت هطول أمطار متفرقة، فيما اشتدت في الفترة المسائية.

وأوضحت أن يوم الثلاثاء يكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، فيما تهطل أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً في المناطق الشمالية ويتوقع أن تكون مترافقة مع برق ورعد