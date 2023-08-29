بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

المعارضة الاسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب تسريب لقاء وزيرة الخارجية الليبية

منذ ساعتين
المعارضة الاسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب تسريب لقاء وزيرة الخارجية الليبية

 

وطنا اليوم –  هاجمت المعارضة الإسرائيلية، الإثنين، وزير الخارجية إيلي كوهين، على خلفية تسريبه خبر عقده لقاء مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد على منصة “اكس”، (تويتر سابقا): “دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزيري الخارجية الإسرائيلي والليبية، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟”.
وأضاف: “هذا ما يحدث عندما تعين وزيرا للخارجية إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له بهذا المجال”.
واعتبر لابيد وهو رئيس الوزراء السابق، أن تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية “عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم”.
وتابع لابيد: “إنه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان، من أجل عنوان رئيسي”.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي سرب خبر لقائه مع الوزيرة الليبية، من خلال بيان وزعته وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد.

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:58

العبادي : يجب ان يعودو الى سوريا “مش بكيفهم”

06:49

هذا هو “ابو ماهر” رحمه الله

06:41

مصدر: هذا المنشور غير صحيح

06:33

مناطق هطول الامطار المحتملة

23:52

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمطار حلب

23:46

مركز القدس للدراسات السياسية ينظم حوارية عن العمل الحزبي ومغادرة العزوف

23:41

نقيب المهندسين يفتتح المعرض الأكبر للكتاب في مدينة السلط

23:33

بلدية سحاب توقع إتفاقية توأمه مع حكومة مقاطعة بازل السويسرية

22:14

السفير القطري يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين

21:57

البطاينة والغزاوي والظهراوي وعبيدات من “إرادة” يكرم الناجحين في خرجا.. “فيديو”

21:00

العطيات يعلن جاهزية الإتحاد الأردني للمبارزة لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاحي “الإيبيه والفلوريه”

20:54

بمناسبة مرور 75 عاما على إقرارها.. حقوق الإنسان تعقد ندوة حول المحاكمات العادلة

وفيات
وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليبوفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023