المعارضة الاسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بسبب تسريب لقاء وزيرة الخارجية الليبية

وطنا اليوم – هاجمت المعارضة الإسرائيلية، الإثنين، وزير الخارجية إيلي كوهين، على خلفية تسريبه خبر عقده لقاء مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد على منصة “اكس”، (تويتر سابقا): “دول العالم تتابع هذا الصباح التسريب غير المسؤول لاجتماع وزيري الخارجية الإسرائيلي والليبية، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟”.

وأضاف: “هذا ما يحدث عندما تعين وزيرا للخارجية إيلي كوهين، وهو شخص لا خلفية له بهذا المجال”.

واعتبر لابيد وهو رئيس الوزراء السابق، أن تسريب عقد الاجتماع مع وزيرة الخارجية الليبية “عمل غير احترافي، وغير مسؤول، وفشل خطير في الحكم”.

وتابع لابيد: “إنه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان، من أجل عنوان رئيسي”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي سرب خبر لقائه مع الوزيرة الليبية، من خلال بيان وزعته وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأحد.