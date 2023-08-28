الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمطار حلب

وطنا اليوم: أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق عقب استهداف مطار حلب بغارة جوية إسرائيلية.

وحثت الأمم المتحدة، من خلال ناطقها الإعلامي، ستيفان دوجاريك، جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرة الى أن ما وقع في المطار أدى إلى إغلاقه وإلغاء رحلة واحدة على الأقل للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة.

وشددت الأمم المتحدة على الدور الحيوي الذي يلعبه مطار حلب في نقل المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن هذا الاستهداف للمطار يدعو للقلق.

وقال دوجاريك إن “الأمين العام يدين جميع أعمال العنف في سوريا، ويحث الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي”.