تحديد موعد بدء محاكمة ترمب في قضية انتخابات 2020

وطنا اليوم:حددت القاضية الفدرالية تانيا شاتكن، موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في قضية انتخابات 2020.

وأعلنت القاضية تانيا شاتكن، الاثنين أن محاكمة ترمب، امام محكمة فدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من آذار/مارس 2024.

وجاء تحديد الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي اقترح أن تبدأ محاكمة ترمب في واشنطن في الثاني من كانون الثاني/يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو نيسان/ابريل 2026