بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تحديد موعد بدء محاكمة ترمب في قضية انتخابات 2020

منذ ساعتين
تحديد موعد بدء محاكمة ترمب في قضية انتخابات 2020

وطنا اليوم:حددت القاضية الفدرالية تانيا شاتكن، موعد بدء محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في قضية انتخابات 2020.
وأعلنت القاضية تانيا شاتكن، الاثنين أن محاكمة ترمب، امام محكمة فدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من آذار/مارس 2024.
وجاء تحديد الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث الذي اقترح أن تبدأ محاكمة ترمب في واشنطن في الثاني من كانون الثاني/يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو نيسان/ابريل 2026


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:57

البطاينة والغزاوي والظهراوي وعبيدات من “إرادة” يكرم الناجحين في خرجا.. “فيديو”

21:00

العطيات يعلن جاهزية الإتحاد الأردني للمبارزة لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاحي “الإيبيه والفلوريه”

20:54

بمناسبة مرور 75 عاما على إقرارها.. حقوق الإنسان تعقد ندوة حول المحاكمات العادلة

20:49

بولندا ودول البلطيق تطالب بيلاروسيا بطرد قوات فاجنر من أراضيها

20:44

انخفاض حصة الزراعة من الرصيد المائي 70%- 50%

20:44

الأمن العام يحذر من الإزعاج المتعمد

20:34

“عنيزات” تفوز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للتايكوندو في البوسنة والهرسك

20:22

المحارمة: نسبة الوعي بموضوع الأمن السيبراني منخفضة بشكل عام

20:15

التايمز: أثرياء الخليج يتدفقون إلى تركيا بعد رأب الصدع

20:11

غور الصافي سجلت أعلى درجة حرارة الاثنين بـ41.3°

20:08

ارتفاع نسب زوار نصف المواقع الأثرية بمقدار الضعف

20:04

ماكرون يتحدى قادة الانقلاب: سفير فرنسا سيظل في النيجر

وفيات
وفاة العين جمال الشوابكةوفاة العقيد المتقاعد الذي أفرج عن سارقة كيس الحليبوفيات الاثنين 28-8-2023وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023